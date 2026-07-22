FRANTZIAKO TOURRA
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Ion Izagirre: “Tourreko egunik txarrena izan dut”

Iragarkia
Ion Izagirre
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ion Izagirrerekin egon gara Frantziako Tourreko 17. etapa amaieran, Voiron. Ormaiztegikoak azaldu du “egunik txarrena” izan duela gaur eta “tour gogorra” izaten ari dela.

Jasper Philipsenek irabazi du Frantziako Tourreko 17. etapa, Voironeko esprintean
Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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