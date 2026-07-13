UZTAILAK 23, OSTEGUNA

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2026ko Frantziako Tourraren 18. etaparen profila eta ibilbidea: Voiron – Orcieres-Merlette (185,2 km)

Frantziako Tourreko seigarren etapak 3.950 metroko desnibela eta bost mendate pilatzen ditu. 1.825 metroko altueran helmugaratuko dira txirrindulariak, Orcieres-Merletten.

18 ETAPA

Irudia: EITB.

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KIROLAK EITB

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Uztailaren 23an jokatuko da 2026ko Frantziako Tourraren 18. etapa, ostegunean. Voironen hasi eta Orcières-Merletten amaituko da 186,2 kilometroko ibilbidea. Etapa 12:35ean hasi eta 17:12tik aurrera amaituko da.

Hemezortzigarren etapa honetan, txirrindulariek bost mendate puntuagarri igo beharko dituzte. Lehenengoa, Côte d’Engins, lehen mailakoa, 36,7. kilometroan igo beharko dute. Gora igotzeko, 11,5 kilometro egingo dituzte, % 5,4ko batez besteko maldarekin. Bigarrena, bigarren mailako Côte de Monteynard, 92,2. kilometroan. Hara iristeko, % 5eko batez besteko malda duen 9,7 kilometroko igoera egin beharko dute parte hartzaileek. Hirugarren mailako Côte des Terrasses izango da hurrengoa, 112,8. kilometroan, % 6,6ko malda duen 3,4 kilometroko igoerarekin. Côte de Saint-Lége-les-Mélèzes izango da hurrengoa, 166,2. kilometroan. Hirugarren mailako mendate horrek batez besteko % 6,9ko malda pilatzen du 2,5 kilometrotan. Behin hori pasata, amaiera gogorra izango dute txirrindulariek. 1.825 metrora dagoen Orcières-Merlettera igo beharko dute, dagoeneko aski ezaguna Frantziako Tourrean. 7,1 kilometro dituen lehen mailako igoerak batez besteko % 6,7ko malda du, nahiz eta tarte batzuetan % 7,6koa baita % 8,2koa ere izango den. Horretan, hanketatik fin dabiltzan eskalatzaileek izan dezakete garaipena lortzeko aukera.

Orcières-Merlette 1971n izan zen lehen aldiz Frantziako Tourraren parte, 11.etapa amaitu zen bertan. Luis Ocaña cuencarra izan zen orduan etapako irabazlea. Ordutik, beste lautan helmugaratu dira han: 1972an, 1982an, 1989an eta 2020an. Azken horretan, Primož Roglič esloveniarrak lortu zuen etapa garaipena.

Fitxa teknikoa

Etapa: 18. etapa (uztailak 23, osteguna)

Ibilbidea: Voiron-Orcieres Merlette

Distantzia: 185,2 km

Hasiera-ordua: 12:50

Amaiera-ordua: 17:12 (42 km/h) | 17:25 (40 km/h) | 17:40 (38 km/h)

Mendiko saria: Côte de d’Engins (1.maila), 36,7. kilometroan; Côte de Monteynard (2. maila), 92,2. kilometroan; Côte des Terrasses (3. maila), 112,8. kilometroan; Côte de Saint-leger-les-Melezes (3. maila), 166,2. kilometroan; Orcieres-Merlette (1. maila), 185,2. kilometroan

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