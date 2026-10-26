EUSKO LABEL WINTER SERIES

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Lekerika: “Konexio ona daukagu, gauzak ondo egiten baditugu txapelketan urrun heldu gaitezke”

Iragarkia
Goixerri, Ane eta Lekerika
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Goixerrik eta Lekerikak bi jokotan garaitu dituzte Erkiaga eta Salegi (11-15 eta 10-15). Partida amaitu berritan aurkariak “gogorrak” zirela azpimarratu du Goixerrik, baina eutsi ahal izan dietela. Horretaz gain, irabazleek adierazi dute bien arteko “komunikazioak” eta “konexioak” ere garrantzia izan duela.

Ekaitz Mendizabal Goixerri Gernika Jai Alai Unai Lekerika Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

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