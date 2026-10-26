Lekerika: “Tenemos una buena conexión, si hacemos las cosas bien podemos llegar lejos en el campeonato”

Goixerri y Lekerika han derrotado en dos juegos a Erkiaga y Salegi (11-15 y 10-15). Recién finalizado el partido, Goixerri ha destacado que los rivales eran "duros", pero que les han podido aguantar. Además, los ganadores han destacado la importancia de la "comunicación" y la "conexión" entre ambos.