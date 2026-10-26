EUSKO LABEL WINTER SERIES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lekerika: “Tenemos una buena conexión, si hacemos las cosas bien podemos llegar lejos en el campeonato”

Publicidad
Goixerri, Ane eta Lekerika
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lekerika: “Konexio ona daukagu, gauzak ondo egiten baditugu txapelketan urrun heldu gaitezke”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Goixerri y Lekerika han derrotado en dos juegos a Erkiaga y Salegi (11-15 y 10-15). Recién finalizado el partido, Goixerri ha destacado que los rivales eran "duros", pero que les han podido aguantar. Además, los ganadores han destacado la importancia de la "comunicación" y la "conexión" entre ambos.

Ekaitz Mendizabal Goixerri Gernika Jai Alai Unai Lekerika Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X