EUSKO LABEL WITER SERIES

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Eusko Label Winter Serieseko lehen jardunaldiko gakoak, Ane Muruamendiarazekin

Iragarkia
Euskaraz Ane
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

EITBko kazetariak 2026-2027ko Eusko Label Winter Series txapelketan jokatuko dituzten aurreneko bi partidetako gakoak zehaztu dizkigu; hauek dira neurketak: Erkiaga-Salegi vs Goixerri-Lekerika eta Urreisti-Atain vs Goitia-Oyhenard.

Zesta-punta Jai Alai League Pilota Eñaut Urreisti Alex Goitia Aritz Erkiaga Ekaitz Mendizabal Goixerri Unai Lekerika Eusko Label Winter Series

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