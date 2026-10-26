EUSKO LABEL WINTER SERIES

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Horrela aurkeztu eta txalotu dituzte seigarren Eusko Label Winter Serieseko puntistak, Gernikako Jai Alain

Iragarkia
Eusko Label Winter Series: aurkezpena
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Txapelketako aurreneko jardunaldian pilotalekua bete duten zaleek txapelketan protagonistak izango diren zortzi bikoteak txalotu ahal izan dituzte. 

Pilota Zesta-punta Jai Alai League Eusko Label Winter Series

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