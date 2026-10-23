6. ekitaldia

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“Bi aurrelari ausart, bi atzelari jotzailerekin", Winter Serieseko lehen jardunaldian

Iragarkia
Winter Series 26-27
18:00 - 20:00

Eusko Label Winter Seriesen 6. edizioa astelehenean hasiko da, urriaren 26an

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Azken eguneratzea

Modu horretan deskribatu ditu Ibon Aldazabal adituak txapelketako lehen bi partidak. Eusko Label Winter Series txapelketaren seigarren ekitaldia astelehenean, urriak 26, hasiko da, Urreisti vs Atain eta Goitia vs Oihenart norgehiagokekin

Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

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