EUSKO LABEL WINTER SERIES

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Iñaki Osa Goikoetxea, Eusko Label Winter Series txapelketan debuta egingo dutenak eta faboritoak aztergai

Iragarkia
Euskaraz Goiko
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eramaneko kirol zuzendaria elkarrizketatu du EITBk, 2026-2027ko Eusko Label Winter Series hasiko den egunean. Lehen jardunaldian, Erkiaga-Salegi vs Goixerri-Lekerika eta Urreisti-Atain vs Goitia-Oyhenard partidak izango dira.

Zesta-punta Jai Alai League Pilota Ekaitz Mendizabal Goixerri Eusko Label Winter Series

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