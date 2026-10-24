Adituaren analisia
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Partida borrokatua eta debuta, asteleheneko Winter Serieseko bigarren partidan

Iragarkia
Antxon Alberdi
18:00 - 20:00
Antxon Alberdi aditua. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Winter Serieseko lehen jardunaldiko bigarren partida, Erkiaga-Salegi eta Goixerri-Lekerika bikoteek neurtuko dituzte indarrak. Antxon Alberdi adituak partidaren aurreikuspenak azaldu ditu.

Jai Alai League Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

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