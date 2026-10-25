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Johan eta Basque, Winter Serieseko txapeldunak: “Mundu guztiak jokatu nahi du txapelketa hau"

Iragarkia
Johan eta Thibaut Basque Winter Series
18:00 - 20:00

Johan eta Basque, aurreko ekitaldiko finalean. Irudia: EITB.

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Azken eguneratzea

Astelehen honetan hasiko da Eusko Label Winter Series txapelketaren seigarren edizioa. Johan Sorozabal eta Thibault Basque aurreko edizioko txapeldunek gogora ekarri dute aurreko finalean lortutako garaipena, eta edizio berriari nola ekingo dioten ere adierazi dute.

Johan eta Basque, Eusko Label Winter Series 2025-2026 txapelketako txapeldunak
Johan Sorozabal Eusko Label Winter Series Zesta-punta Thibault Basque

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