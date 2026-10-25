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Johan eta Basque, Winter Serieseko txapeldunak: “Mundu guztiak jokatu nahi du txapelketa hau"
Astelehen honetan hasiko da Eusko Label Winter Series txapelketaren seigarren edizioa. Johan Sorozabal eta Thibault Basque aurreko edizioko txapeldunek gogora ekarri dute aurreko finalean lortutako garaipena, eta edizio berriari nola ekingo dioten ere adierazi dute.
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