EUSKO LABEL WINTER SERIES

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Euskal Selekzioko puntistei omenaldia egin diete Eusko Label Winter Serieseko hasieran

Iragarkia
Omenaldia Selekzioari
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioa bikain aritu da jokatu berri duen Munduko Txapelketan, eta, hala, Gernikako Jai Alaiko zaleek puntistak omendu dituzte, Argentinatik etorrita. 

Euskal Selekzioa Munduko Pilota Txapelketa Emakume kirolariak Pilota Zesta-punta Eusko Label Winter Series

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