Bi partida, Eusko Label Winter Series txapelketaren lehen jardunaldian
Eusko Label Winter Series zesta-punta txapelketaren 6. ekitaldia hasiko da gaur, Gernikan. Lehen jardunaldian, bi partida jokatuko dituzte: Urreisti-Atain vs Goitia-Oyhenard eta Erkiaga-Salegi vs Goixerri-Lekerika. Neurketak ETB1en izango dira ikusgai, 21:45ean hasita, baita streamingez ere, kirolakeitb.eus atarian.
Aurten, hiru pilotarik hartuko dute parte lehen aldiz, eta hirurek jokatuko dute lehen egunean: Guillem Oyhenard (Arrokiaga, 1999), Gorka Mugartegi Atain (Markina-Xemein, 2004) eta Eñaut Salegi (Markina-Xemein, 1990).
Guztira, 16 jardunaldi izango ditu txapelketak, otsailaren 13ko finalaz gain. Nobedade gisa, larunbat gauez jokatuko dute final handia, igande eguerdian izan beharrean.
Lehen jardunaldia
Urreisti-Atain vs Goitia-Oyhenard
Partida orekatua espero da bi bikote horien artean. Aurrean, Eñaut Urreisti egungo Buruz Buruzko txapelduna eta Alex Goitiandia izango dira nor baino nor gehiago lehian. Atzean, ostera, belaunaldi bereko bi pilotari, ezaugarri antzekoak dituztenak, eta debutariak txapelketa honetan: Gorka Mugartegi Atain eta Guillem Oyhenard.
Erkiaga-Salegi vs Goixerri-Lekerika
Winterreko 5 ediziotatik 3 irabazi ditu Aritz Erkiagak. Gainera, Argentinan jokatu berri den Munduko Pilota Txapelketan urrea eskuratu du, banakakoan. Winter Seriesen, Eñaut Salegi debutariarekin bikotea osatuta jokatuko du. Goixerri eta Lekerika izango dituzte aurkari gaurko hitzorduan. Lekerika ere Munduko Txapelketatik dator, eta binakako finalean nagusi izan zen.
2. eta 3. jardunaldiak
Gaurko lehen egunaz gain, datozen biak daude iragarrita. Azaroaren 2an, Laduche-Manci eta Barandika-Basque bikoteek jokatuko dute, B multzoan; 3. jardunaldia, berriz, azaroaren 9rako aurreikusi dute, Olharan-Gorka vs Johan-Ibarluzea partidarekin. Multzo bakoitzetik bi bikotek egingo dute finalerdietako ligaxkara aurrera.