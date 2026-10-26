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Zeintzuk dira zaleen Winter Serieseko puntista faboritoak?
2026-2027ko Winter Series lehia gaur hasiko da, Gernikan. Urriko azken asteleheneko azoka dela eta jendetza bildu da herrian, eta asko Jai Alai frontoian topatuko ditugu. Kalean izan gara, txapelketa irabazteko puntista faboritoak nortzuk diren galdezka.
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