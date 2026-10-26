ZESTA-PUNTA
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Zeintzuk dira zaleen Winter Serieseko puntista faboritoak?

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026-2027ko Winter Series lehia gaur hasiko da, Gernikan. Urriko azken asteleheneko azoka dela eta jendetza bildu da herrian, eta asko Jai Alai frontoian topatuko ditugu. Kalean izan gara, txapelketa irabazteko puntista faboritoak nortzuk diren galdezka. 

Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

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