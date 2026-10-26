¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Homenaje a las y los puntistas de la Euskal Selekzioa, en el inicio del Eusko Label Winter Series
La Euskal Selekzioa ha desempeñado un excelente papel en el Campeonato del Mundo que acaba de disputarse, y, así, la afición del Jai Alai de Gernika ha homenajeado a sus puntistas, tras llegar desde Argentina.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2026-2027
EN DIRECTO
Hace min.
Atain: “En un día como este, con el frontón lleno, disfrutar y ganar en la cancha es muy gratificante”
EN DIRECTO
Hace min.
Goixerri-Lekerika y Urreisti-Atain abren con victoria el Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Lekerika: “Tenemos una buena conexión, si hacemos las cosas bien podemos llegar lejos en el campeonato”
EN DIRECTO
Hace min.
Así han presentado y aplaudido a los puntistas que van a disputar la sexta edición del Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Las claves de la primera jornada del Eusko Label Winter Series, con Ane Muruamendiaraz
EN DIRECTO
Hace min.
Iñaki Osa Goikoetxea analiza a los tres debutantes del Eusko Label Winter Series y a los favoritos del campeonato
EN DIRECTO
Hace min.
¿Cuáles son los puntistas favoritos del Winter Series para los aficionados?
EN DIRECTO
Hace min.
El campeonato Eusko Label Winter Series comienza hoy con dos partidos en su primera jornada
Cargar más