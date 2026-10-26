Eusko Label Winter Series
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Homenaje a las y los puntistas de la Euskal Selekzioa, en el inicio del Eusko Label Winter Series

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Omenaldia Selekzioari
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioko puntistei omenaldia egin diete Eusko Label Winter Serieseko hasieran
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Última actualización

La Euskal Selekzioa ha desempeñado un excelente papel en el Campeonato del Mundo que acaba de disputarse, y, así, la afición del Jai Alai de Gernika ha homenajeado a sus puntistas, tras llegar desde Argentina.

Euskal Selekzioa Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Mujeres deportistas Pelota Cesta punta Eusko Label Winter Series

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