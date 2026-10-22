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Erkiaga eta Lekerika, Winter Serieseko sei edizioetan parte hartuko duten puntista bakarrak
Seigarren Winter Seriesa hastear dela, datu azpimarragarri bat eman digu Xabier Euzkitzek: Aritz Erkiaga eta Unai Lekerika dira edizio guztietan parte hartuko duten puntista bakarrak. Bien kalitatea eta goi-maila nabarmentzen du datuak.
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