WINTER SERIES 2026-2027
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Erkiaga eta Lekerika, Winter Serieseko sei edizioetan parte hartuko duten puntista bakarrak

Iragarkia
18:00 - 20:00
Aritz Erkiaga eta Unai Lekerika
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Azken eguneratzea

Seigarren Winter Seriesa hastear dela, datu azpimarragarri bat eman digu Xabier Euzkitzek: Aritz Erkiaga eta Unai Lekerika dira edizio guztietan parte hartuko duten puntista bakarrak. Bien kalitatea eta goi-maila nabarmentzen du datuak.

Unai Lekerika Aritz Erkiaga Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

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