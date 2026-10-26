Itzulera
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Euskal Pilota Selekzioak harrera beroa jaso du, Euskal Herrira bueltan

Iragarkia
Euskal Pilota Selekzioari harrera
18:00 - 20:00
Astelehen goizean iritsi dira pilotariak Loiuko aireportura
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

bueltan da Euskal Pilota Selekzioa, Argentinako Munduko Txapelketan 12 domina lortu ostean. Harrera berezia egin diete pilotariei Loiuko aireportuan.

Pala Esku-pilota Pilota Munduko Pilota Txapelketa Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X