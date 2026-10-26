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Euskal Pilota Selekzioak harrera beroa jaso du, Euskal Herrira bueltan
bueltan da Euskal Pilota Selekzioa, Argentinako Munduko Txapelketan 12 domina lortu ostean. Harrera berezia egin diete pilotariei Loiuko aireportuan.
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