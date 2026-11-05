Europa Liga
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Reala vs Olympique Lyon Europa Ligako partidako laburpena eta golak (1-1)

Iragarkia
Jon Mikel Aramburu (Reala) eta Julien Duranville (Olympique Lyon)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orri Oskarssonek sartu du Realaren gola, eta Tolissok egin du berdinketa, Anoetan jokatutako neurketan. 

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