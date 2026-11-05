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Reala vs Olympique Lyon Europa Ligako partidako laburpena eta golak (1-1)
Orri Oskarssonek sartu du Realaren gola, eta Tolissok egin du berdinketa, Anoetan jokatutako neurketan.
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