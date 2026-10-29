ATHLETIC - REALA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Turrientes: “Derbietan ez dago faboritorik; bolada onean gaude eta hiru puntuen bila joango gara”

Iragarkia
Beñat Turrientes
18:00 - 20:00

Beñat Turrientes Athleticen aurkako derbiaren aurreko prentsaurrekoan. Argazkia: Real Sociedad.

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Beñat Turrientesek prentsaurrekoa eman du igandean Athleticen aurka San Mamesen jokatuko den derbiaren harira. Kopako finalaurrekoetan gola sartu zuen bertan beasaindarrak. Haren esanetan, partida “oso ona” egin zuen talde txuri-urdinak, eta hori errepikatzea da asmoa.

Jon Martin: “Derbiak desberdinak dira, emozioa eta sentimendua dago, beraz, denarekin goaz”
Futbola Real Sociedad EA Sports Liga Euskal Derbia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X