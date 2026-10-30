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Matarazzo: “Garrantzitsua da Iribarri eta Kortabarriari erakutsitako ausardia aitortzea”

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 30/10/2026.- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido estevvieres en San Sebastián, en la previa del derbi contra el Athletic. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo, Athleticen aurkako derbiaren aurreko prentsaurrekoan. Argazkia: EFE/Javier Etxezarreta
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Azken eguneratzea

Realeko entrenatzaileak, igandeko derbiaren atarian, “oso berezitzat” jo du 1976an Atotxan bizitako une historikoa; Iribarrek eta Kortabarriak ikurriñarekin zelairatzeko erakutsitako ausardia nabarmendu du. Igandeko derbia bat etorriko da bi jokalariak ikurriñarekin zelairatu zireneko 50. urteurrenarekin, eta irudi historikoa berriro errepikatuko da.

Futbola Real Sociedad Athletic Club EA Sports Liga Euskal Derbia

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