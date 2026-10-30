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Matarazzo: “Garrantzitsua da Iribarri eta Kortabarriari erakutsitako ausardia aitortzea”
Realeko entrenatzaileak, igandeko derbiaren atarian, “oso berezitzat” jo du 1976an Atotxan bizitako une historikoa; Iribarrek eta Kortabarriak ikurriñarekin zelairatzeko erakutsitako ausardia nabarmendu du. Igandeko derbia bat etorriko da bi jokalariak ikurriñarekin zelairatu zireneko 50. urteurrenarekin, eta irudi historikoa berriro errepikatuko da.
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