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Resumen y goles del partido Real Sociedad vs. Olympique Lyon de la Liga Europa (1-1)

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Jon Mikel Aramburu (Reala) eta Julien Duranville (Olympique Lyon)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Reala vs Olympique Lyon Europa Ligako partidako laburpena eta golak (1-1)
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Última actualización

Orri Óskarsson ha marcado el gol de la Real Sociedad, y Tolisso ha empatado para el Olympique Lyon, en el encuentro que se ha jugado en Anoeta. 

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