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Resumen y goles del partido Real Sociedad vs. Olympique Lyon de la Liga Europa (1-1)
Euskaraz irakurri: Reala vs Olympique Lyon Europa Ligako partidako laburpena eta golak (1-1)
Orri Óskarsson ha marcado el gol de la Real Sociedad, y Tolisso ha empatado para el Olympique Lyon, en el encuentro que se ha jugado en Anoeta.
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