REAL SOCIEDAD - OLYMPIQUE LYON
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Zubeldia: “Maila handiko talde bat geneukan parean, baina aurre egin diegu”

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak 1-1 amaitu du Olympique Lyon taldearen aurkako partida. Etxera “penaz” joango direla adierazi du Zubeldiak, “oso gertu” ikusi baitute garaipena txuri-urdinek.

Futbola UEFA Europa Liga Real Sociedad

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