Sansek bolada txarra eten du, etxean lehen garaipena lortuta Gironaren aurka (1-0)
Sansek sei porroteko dinamika txarra hautsi du eta etxean lehen garaipena eskuratu du Hypermotion Ligan larunbat honetan, Girona menderatuta (1-0). Bisitariak jokalari bat gutxiagorekin jokatu du 15. minututik, David Lopezek txartel gorria ikusi baitu.
12. minutuan, Donostiako bigarren taldeak aldeko penaltia izan du, David Lopezek Lebarbier lurrera bota ostean. Sanseko erdilari frantziarrak alboko erdiraketa bat jaso du area barruan, eta Girona taldeko atzelariak orkatila zapaldu dio. Hasiera batean, epaileak ez du zigorrik adierazi, baina, VARak ohartarazi ondoren, erabakia zuzendu du, penaltia adierazi eta atzelaria kanporatuta.
Dani Diazek jaurti du penaltia, baina Paulo Gazzaniga argentinarrak asmatu egin du norabidea, eta lehen jaurtiketa eta ondorengo errematea gelditu ditu.
Ordu erdi inguruan, Marchal area kanpotik saiatu da Gironaren atetik desbideratuta joan den eskuinkada batekin, eta lehen zatiaren azken zatian, donostiarrek langara bidali dute baloia Jon Baldaren erdiraketa baten ostean.
Bigarren zatian, Gironak aukerak izan ditu, nahiz eta bat gutxiagorekin egon. 75. minutuan, hegaleko sake luze baten ostean, baloia Porturi erori zaio, eta boleaz egin duen errematea Lander Olasagastik harrapatu du. Gironak beste aukera on bat izan du Carles Perezen oinetan, jaurtiketa batekin, baina Donostiako taldeko atezaina agertu da berriro bisitarien aukera ezerezean uzteko.
Hurrengo aukera etxeko taldeak izan du. 86. minutuan, Dani Diazek erdiraketa bat jarri du bigarren zutoinera, Lander Astiazaranek hartu du baloia, Lasarteko jokalariak jaurtiketa egin du eta baloiak sarean bukatu du.
Azken minutuetan, Gorka Carrerak aukera paregabea izan du Gazzanigaren aurrean bakarrik geratu denean, baina atezainak horren asmoak igarri ditu eta baloia harrapatu du.
Partida amaitu aurretik, Gorka Carrerak txartel gorria ikusi du, Alex Morenori sarrera gogorra egin ostean. Hala ere, VARak jokaldia aztertu ondoren, epaileak bere erabakia zuzendu du eta txartel horia atera dio.