REALA - OLYMPIQUE LYON
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Yangel Herrera: “Dohain handiko bi talderen arteko goi mailako partida izango da”

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak Olympique Lyonen aurka jokatuko du bihar Anoetan. Yangel Herrerak prentsaurrekoan azaldu duenez, etxeko partidak izango dira txuri-urdinek Europa Ligan egingo duten bidea markatuko dutenak, eta biharkoa "goi mailako partida" izango da. (Bideoa gazteleraz)

Futbola UEFA Europa Liga Real Sociedad

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X