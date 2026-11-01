Athletic vs Reala (2-1)
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Oyarzabal, penaltiari buruz: “Epaileak oso azkar baieztatu digu penaltia zela"

Iragarkia
Mikel Oyarzabal
18:00 - 20:00
Mikel Oyarzabal. Argazkia: EITB
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Azken eguneratzea

Realeko jokalariak San Mamesen jokatu den EA Sports Ligako 11. jardunaldiko derbian Athleticen aurka jasandako porrotaz (2-1) hitz egin du. Jasandako penalti polemikoaz ere hitz egin du.

Futbola Real Sociedad Mikel Oyarzabal EA Sports Liga Euskal Derbia

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