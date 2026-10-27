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Gorka Alvarez: “Jokoan eta erritmoan jarraikortasuna lortzea izango da gakoa”
Realak Fenerbahçe talde turkiarraren bisita jasoko du asteazkenean, Zubietan, Eurokopako final-zortzirenetako joaneko partidan. Partidaren gakoak zein izango diren argitu du Gorka Alvarez Realaren entrenatzaileak prentsaurrekoan.
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