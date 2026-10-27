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Gorka Alvarez: “Jokoan eta erritmoan jarraikortasuna lortzea izango da gakoa”

Iragarkia
Gorka Alvarez, Realeko entrenatzailea
18:00 - 20:00

Gorka Alvarez, prentsaurrekoan.

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Realak Fenerbahçe talde turkiarraren bisita jasoko du asteazkenean, Zubietan, Eurokopako final-zortzirenetako joaneko partidan. Partidaren gakoak zein izango diren argitu du Gorka Alvarez Realaren entrenatzaileak prentsaurrekoan.

Real Sociedad Emakume kirolariak UEFA Europa Cup 2026-2027

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