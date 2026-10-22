LILLESTROM-REALA
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400 realzalek baino gehiagok bultzatuko dute taldea Norvegian

Iragarkia
18:00 - 20:00
Realzaleak Norvegian. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak Lillestronem aurka jokatuko du gaur Europa Ligako hirugarren jardunaldian. 400 realzale baino gehiago joan dira Europa iparraldera taldea animatzera, eta bertan topatu ditu horietako batzuk Asier Arangurenek.

Futbola UEFA Europa Liga Real Sociedad

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