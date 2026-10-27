Women's Europa Cup

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Gorka Álvarez: “El resultado que nos vale es el de la victoria”

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Gorka Alvarez, Realeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Gorka Álvarez, en rueda de prensa
Euskaraz irakurri: Gorka Alvarez: “Jokoan eta erritmoan jarraikortasuna lortzea izango da gakoa”
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Última actualización

La Real Sociedad recibe este miércoles en Zubieta la visita del Fenerbahçe turco, en el partido de ida de los octavos de final de la Women's Europa Cup.

Real Sociedad Mujeres deportistas UEFA Europa Cup 2026-2027

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