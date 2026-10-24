Sanse hondoratu egin da Las Palmasen aurka (1-0)
Hala ere, uharteko taldeak estuasun ugari izan ditu aurkariarekiko izan duen abantaila eskasa mantentzeko.
Las Palmasek 1-0 gainditu du Reala B larunbat honetan Hypermotion Ligako 11. jardunaldiko partidan. Jeseren golaren ondorioz, talde txuri-urdinak bere seigarren porrota jarraian jaso du txapelketan. Uharteko taldeak estuasun ugari izan ditu aurkarekiko zuen alde eskasa mantentzeko.
Eskubitik Pezzolesik egindako arrapalada batekin, erdiraketa area barrura aterata, Jeseren oinetan amaitu du baloia, eta eskuinkada batek bigarren zutoinetik gainditu du Olasagasti debutaria.
Donostiako bigarren taldea hazten hasi da, Dani Diaz erasokor bati esker, geldiezina Bonfantirentzat. Izan ere, bisitariak ezkerkada batekin abisatu du 22. minutuan.
Diazen erdiraketa ere zutoinera bidali du Carrerak, eta Gorosabelek aldaratzea harrapatu du, baina Carok bere jaurtiketa estali du.
Ordu erdira gol bat baliogabetu diote Aguirreri, jokoz kanpo egon delako, eta atsedenaldiaren aurretik Olasagastik bizirik mantendu du bere taldea, merezimenduzko hainbat esku-hartzerekin.
Jon Ansotegik bi aldaketa egin ditu bigarren zatiaren hasieran eta Realak arriskuarekin iristen jarraitu du.
Las Palmasek ez du asmatu bisitarien defentsa ahula baliatzen partida ixteko, baina azken txanpan ez du arazorik izan garaipena ixteko.