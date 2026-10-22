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Realak Europako ibilbidea zuzendu nahi du, Lillestrom talde norvegiarrari irabazita

Lillestromek eta Realak lotura berezia dute, Hans Erik Odegaard talde norvegiarraren entrenatzailea Martin Odegaard Arsenaleko erdilariaren aita baita. Ødegaardek 2019-20 denboraldian talde txuri-urdinean jokatu zuen.

Mamadou Sarr baloi baten lehian, Union Saint-Gilloise taldearen aurkako lehian. Argazkia: EFE

Realak Europa Ligan, Belgikan, jokatutako azken neurketa, Union Saint-Gilloiseren aurka. Argazkia: EFE

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Azken eguneratzea

Realak Norvegiara egingo du bidaia, Oslotik 18 kilometrora Europa Ligako hirugarren jardunaldia jokatzeko. Lillestrom SK izango du aurkari, Kopako txapeldun izan ondoren kontinenteko txartela lortu zuen taldea.

Iragarkia
Zubeldia
18:00 - 20:00
Zubeldia: “Europan ez ditugu nahi genituen emaitzak lortu, bihar daukagu salto hori emateko aukera”

Aurkariaren ibilbidea

Norvegiako lehiaketaren egutegi bereziaren ondorioz, talde norvegiarrak Kopa 2025eko abenduan eskuratu zuen, oraindik Bigarren Mailan zegoenean.

Denboraldi berean, maila gorenera igo zen txapeldun gisa, eta gaur egun seigarren postuan dago, Europako postuetatik lau puntura, txapelketa amaitzeko zazpi jardunaldi falta direnean.

Nor da Lillestromen entrenatzailea?

Gainera, Lillestrømek eta Realak lotura berezia dute, Hans Erik Odegaard entrenatzailea Martin Odegaard Arsenaleko erdilariaren aita baita. Odegaardek talde txuri-urdinean jokatu zuen 2019-2020 denboraldian.

Lillestromen azken emaitzak

Ligako azken norgehiagokan, Odegaarden mutilek Sandefjord 0-2 garaitu zuten. Europa Ligan, puntu baliotsua lortu zuten Txekiar Errepublikan, Sparta Pragaren aurka 1-1 berdindu ondoren.

Nola heltzen da Reala partidara?

Bestalde, gipuzkoarrek konfiantzaz helduko diote Norvegian jokatuko duten lehiari, Malagaren aurka garaipena aise lortu ostean (2-5), joan den ostegunean Belgikan Union Saint-Gilloiseren kontra berdindu ostean sortutako zalantzak uxatuz.

Pellegrino Matarazzok zuzentzen duen taldea egoera zailean dago Europako lehen bi jardunaldien ostean, hogeita hirugarren postuan baitago, puntu bakarrarekin. Prestatzaile estatubatuarrak Malagaren aurkako neurketaren aurreko prentsaurrekoan ohartarazi zuenez, Belgikako puntua bere taldeak Lillestrom mendean hartuz gero balio handiagoa hartuko luke.

Jon Mikel Aramburuk, Luken Beitiak eta Yangel Herrerak taldetik kanpo entrenatzen jarraitzen dute, eta txuri-urdinen hutsune bakarrak dira partida garrantzitsurako.

Futbola UEFA Europa Liga Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Mikel Oyarzabal

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