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Espanyolek Realaren bolada ona eten du Donostian (1-1)
Realak bolada positiboa eten du Espanyolen aurka, baina puntu bat lortu du. Etxeko taldea moralez gainezka iritsi da Ligan eta Europan hiru garaipen jarraian lortu ostean, eta lehena izan da gola sartzen.
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