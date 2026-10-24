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Espanyolek Realaren bolada ona eten du Donostian (1-1)

Iragarkia
REALA_ESPANYOL
18:00 - 20:00

Reala vs Espanyol. Argazkia: Reala

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak bolada positiboa eten du Espanyolen aurka, baina puntu bat lortu du. Etxeko taldea moralez gainezka iritsi da Ligan eta Europan hiru garaipen jarraian lortu ostean, eta lehena izan da gola sartzen.

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