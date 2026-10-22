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Lillestrom-Reala norgehiagokaren laburpena (0-6)
Realak Lillestrom talde norvegiarra jipoitu du Europa Ligako hirugarren jardunaldian. Partidaren bi erdietan talde txuri-urdinak aurkariaren arean izan duen eraginkortasunak markatutako partida izan da. Martin Odegaarden aitak zuzendutako taldea lehen zatian txikitu dute Matarazzoren jokalariek.
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