Europa Liga
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Lillestrom-Reala norgehiagokaren laburpena (0-6)

Iragarkia
Lillestrom (Norway), 22/10/2026.- during the UEFA Europa League soccer match between Lillestrom and Real Sociedad at Arasen in Lillestrom, Norway, 22 October 2026. (Noruega) EFE/EPA/Jonas Been Henriksen NORWAY OUT
18:00 - 20:00

Realeko jokalariak, goletako bat ospatzen. Argazkia: EFE

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Azken eguneratzea

Realak Lillestrom talde norvegiarra jipoitu du Europa Ligako hirugarren jardunaldian. Partidaren bi erdietan talde txuri-urdinak aurkariaren arean izan duen eraginkortasunak markatutako partida izan da. Martin Odegaarden aitak zuzendutako taldea lehen zatian txikitu dute Matarazzoren jokalariek. 

Futbola UEFA Europa Liga Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Mikel Oyarzabal

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