Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Gorrotxategi: “Partida kontrolpean izan dugu"
Realeko jokalariak Levanteren aurka lortutako garaipenaz (2-1) hitz egin du, Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 10. jardunaldiko partidan.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Realak laugarren garaipena jarraian lortu du Ligan, Levanteri irabazita (2-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Sanse hondoratu egin da Las Palmasen aurka (1-0)
ZUZENEAN
Duela min.
Espanyolek Realaren bolada ona eten du Donostian (1-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Marrero: “Gau borobila izan da gaurkoa; garrantzitsua zen gaurko garaipena”
ZUZENEAN
Duela min.
Lillestrom-Reala norgehiagokaren laburpena (0-6)
ZUZENEAN
Duela min.
Realaren erakustaldia Norvegian (0-6), Europan lehen garaipena lortzeko
ZUZENEAN
Duela min.
400 realzalek baino gehiagok bultzatuko dute taldea Norvegian
ZUZENEAN
Duela min.
Realak Europako ibilbidea zuzendu nahi du, Lillestrom talde norvegiarrari irabazita
ZUZENEAN
Duela min.
Zubeldia: “Europan ez ditugu nahi genituen emaitzak lortu, bihar daukagu salto hori emateko aukera”
Gehiago ikusi