Reala vs levante (2-1)
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Gorrotxategi: “Partida kontrolpean izan dugu"

Iragarkia
Jon Gorrotxategi
18:00 - 20:00
Jon Gorrotxategi. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realeko jokalariak Levanteren aurka lortutako garaipenaz (2-1) hitz egin du, Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 10. jardunaldiko partidan.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

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