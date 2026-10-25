Realak laugarren garaipena jarraian lortu du Ligan, Levanteri irabazita (2-1)
Realak 2-1 irabazi du Levanteren aurka igande honetan Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 10. jardunaldiko partida, laugarren garaipena jarraian eskuratuz. Oskarssonek aurretik jarri du euskal taldea eta, Nacho Perezek markagailua berdindu duen arren, Turrientesek aurretik jarri du Reala berriro; hori guztia lehen zatian.
Partida azkar jarri da txuri-urdinen alde, bosgarren minuturako markagailua ireki baitute. Sucicek pase sakona eman dio Forti, eta hegaleko atzelariak erdiratu egin du Oskarssonentzat, zorte apur batekin, barrura sartu duena.
Islandiako jokalariak aukera oso argia huts egin du minutu gutxira, nahiz eta jokaldia baliogabetuta egon jokoz kanpokoagatik.
Golaren ostean, Levantek aurrerapausoa eman du eta jokoa euskal taldearen zelaian garatu da. Txuri-urdinen atzealdeak sendo eutsi behar izan dio inori pasatzen ez uzteko, batez ere Jon Martin, oso eraginkor aritu baita.
Hala ere, 22. minutuan Nacho Perezek buruz errematatu du Thiago Cruzen erdiraketa eta Remiroren hanken artetik sartu du baloia markagailua berdintzeko.
Lau minututan bakarrik eutsi dio berdinketari. Realaren erreakzioa berehalakoa izan da, eta, kontraeraso azkar batean, Turrientesek aldaratze bat harrapatu du, etxekoak aurretik jartzeko.
Lehen zatiko azken minutuetan, Romerok areaz kanpotik indartsu jaurti du eta Remirok eskua atera du gola eragotzi eta atsedenaldira aurretik joateko.
Bigarren zatia Realaren hiruko jokaldi on batekin hasi da, gutxigatik kanpora joan den Guedesen jaurtiketa gurutzatu batekin amaitu dena.
Ordu bete igarota, Realak abantaila handitu ahal izan du kontraeraso azkar batean. Barrenetxeak erdiraketa estu bat jarri du eskuinetik eta, azalpenik gabe, Guedesek oso gaizki errematatu du ia goleko marratik eta bere jaurtiketa oso desbideratuta joan da.
Azken minutuetan Reala izan da erasokorrena, baina markagailua ez da mugitu eta txuri-urdinek laugarren garaipena lortu dute jarraian Ligan.