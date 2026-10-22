LILLESTROM-REALA (0-6)
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Marrero: “Gau borobila izan da gaurkoa; garrantzitsua zen gaurko garaipena”

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak 6 gol sartu dizkio Lillestromi Norvegian. Unai Marrerok penaltia geratu eta atea hutsean mantentzea lortu du. Gaurko garaipenak izan duen garrantzia azpimarratu nahi izan du, eta “gaur borobila” izan dutela adierazi du.

Futbola UEFA Europa Liga Real Sociedad

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