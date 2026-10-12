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Jagoba Arrasate Osasunara itzuliko da, talde gorritxoak Ramis kargugabetu ostean

Talde gorritxoak astelehen honetan eman du erabakiaren berri, zuzendaritza batzordearen bilera baten ostean. Arrasatek 2029ra arteko kontratua sinatuko du.

(Foto de ARCHIVO) Jagoba Arrasate head coach of CA Osasuna looks on prior the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Rayo Vallecano at El Sadar on December 15, 2023, in Pamplona, Spain. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press 15/12/2023 ONLY FOR USE IN SPAIN

Jagoba Arrasateren artxiboko irudia. Europa Press

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Azken eguneratzea

Jagoba Arrasatek Osasuna entrenatuko du aurrerantzean, talde gorritxoak Luis Miguel Ramis kargutik kendu duela iragarri eta gero. Arrasatek denboraldia amaitzeaz gain, beste bi ikasturtetarako kontratua adostu du, 2029ra arte, alegia. Erabakia gaur goizean hartu du Zuzendaritza Batzordeak.

Entrenatzaile berriaren aurkezpen ofiziala asteazken honetan egingo dute, 12:30ean, Sadarren. 

Arrasatek asteazkenean bertan gidatuko du lehen lan-saioa, 10:30ean, Taxoaren. Laster emango dute lan-taldeko kideen berri.

Bigarren aroa Osasunan, Arrasaterentzat

Hala, euskal prestatzailea Osasunako lehen taldearen gidaritzan egongo da igande honetan Racingen kontra jokatuko duten neurketan, Sadarren. Nafarroara itzuliko da, Mallorcako entrenatzaile izan ostean. 68 partida egin zituen han, Iruñeko lehen aroa amaituta. 

48 urterekin, Osasunara itzuliko da Arrasate, aurreko egonaldian 256 partida osatu eta gero. 2018an iritsi zen lehen aldiz, Numantzia taldea utzita, eta aurretik, Reala ere entrenatuta. Lehen sasoi hartan, Lehen Mailara igotzea lortu zuen, eta Bigarren Mailako txapeldun egin zuen taldea. 

 

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