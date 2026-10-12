Jagoba Arrasate vuelve a entrenar a Osasuna, tras la destitución de Ramis
El club rojillo ha anunciado la decisión este lunes, tras una reunión de la junta directiva. Arrasate dirigirá al equipo hasta 2029.
Jagoba Arrasate vuelve a entrenar a Osasuna, después de la destitución de Luis Miguel Ramis este lunes. El técnido de Berriatua firmará contrato para lo que resta de temporada y dos más, hasta 2029. La decisión se ha adoptado esta mañana en una reunión de la junta directiva. Arrasate volverá a contar con Bittor Alkiza como segundo técnico.
Según ha anunciado la entidad rojilla, la presentación oficial tendrá lugar este martes a las 12:30 horas en el estadio El Sadar.
Arrasate dirigirá el miércoles a las 10:30 horas la primera sesión de entrenamiento de esta segunda etapa en una jornada a puerta abierta en Tajonar, mientras que la entidad detallará próximamente el resto de integrantes de su equipo de trabajo.
Segunda etapa de Jagoba Arrasate
El preparador vasco reasumirá el mando del primer equipo en el encuentro de este domingo ante el Racing en El Sadar, retornando a la entidad navarra después de haber dirigido al Mallorca en 68 compromisos oficiales tras cerrar su anterior ciclo en Pamplona.
Arrasate, de 48 años, inicia esta nueva etapa tras haber acumulado 256 partidos en el banquillo de Osasuna, club al que llegó en 2018 procedente del Numancia y habiendo entrenado previamente a la Real Sociedad. En su primera temporada en la entidad navarra, el técnico logró el ascenso a Primera División y se proclamó campeón de la categoría de plata.