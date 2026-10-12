Jagoba Arrasate vuelve a entrenar a Osasuna, tras la destitución de Ramis

Jagoba Arrasate vuelve a entrenar a Osasuna, después de la destitución de Luis Miguel Ramis este lunes. El técnido de Berriatua firmará contrato para lo que resta de temporada y dos más, hasta 2029. La decisión se ha adoptado esta mañana en una reunión de la junta directiva. Arrasate volverá a contar con Bittor Alkiza como segundo técnico.

Según ha anunciado la entidad rojilla, la presentación oficial tendrá lugar este martes a las 12:30 horas en el estadio El Sadar.



Arrasate dirigirá el miércoles a las 10:30 horas la primera sesión de entrenamiento de esta segunda etapa en una jornada a puerta abierta en Tajonar, mientras que la entidad detallará próximamente el resto de integrantes de su equipo de trabajo.

