Betis vs Osasuna
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Ramis: “Hainbat jokalari berreskuratuta, futbol gehiago dugu orain eta hori erakutsi behar dugu"

Iragarkia
Ramis Osasuna
18:00 - 20:00
Ramis, Osasunako entrenatzailea. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunak Betisi egingo dio bisita, EA Sports Ligako 8. jardunaldiko partidan.

Osasuna EA Sports Liga Luis Miguel Ramis

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