Betis vs Osasuna
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Ramis: “Ante el Betis quiero ver un buen nivel por parte del equipo"

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Ramis Osasuna
18:00 - 20:00
Ramis, entrenador de Osasuna. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Ramis: "Hainbat jokalari berreskuratuta, futbol gehiago dugu orain eta hori erakutsi behar dugu"
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Última actualización

Osasuna visita al Betis, este domingo, en el partido correspondiente a la 8ª jornada de la Liga EA Sports.

Osasuna LaLiga EA Sports Luis Miguel Ramis

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