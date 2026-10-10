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Ramis: “Ante el Betis quiero ver un buen nivel por parte del equipo"
Osasuna visita al Betis, este domingo, en el partido correspondiente a la 8ª jornada de la Liga EA Sports.
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