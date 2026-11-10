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Mariano Diaz: “Oso pozik nago garaipenagatik, bi golengatik eta emandako asistentziagatik"
Mariano Diaz Alaveseko aurrelaria pozik agertu da bere taldeak Anaitasuna Azkoitian aise menderatu ostean (1-6), garaipenak Errege Kopako hurrengo kanporaketarako txartela eman baitie babazorroei.
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