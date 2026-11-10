Errege Kopa
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Mariano Diaz: “Oso pozik nago garaipenagatik, bi golengatik eta emandako asistentziagatik"

Iragarkia
Mariano-Diaz-Alaves-Copa-Anaitasuna-Azkoitia
18:00 - 20:00

Mariano Diaz Alaveseko aurrelaria, Azkoitian. Irudia: EITB

KIROLAK EITB LOGO

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mariano Diaz Alaveseko aurrelaria pozik agertu da bere taldeak Anaitasuna Azkoitian aise menderatu ostean (1-6), garaipenak Errege Kopako hurrengo kanporaketarako txartela eman baitie babazorroei.

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