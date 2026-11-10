Euskadiko Futbol Federazioak Euskal Selekzioaren nazioarteko ofizialtasuna lortzeko prozesua suspertu du
Federazioak Kirol Kontseilu Gorenera jo du Kirolari buruzko 39/2022 Legearen 48.2 artikuluan aurreikusitako bidea bultzatzeko, kirol-modalitatearen errotze historiko eta sozialean.
Euskadiko Futbol Federazioak (EFF-FVF) Euskal Selekzioaren nazioarteko ofizialtasuna lortzeko prozesua berpiztu du, bai gizonezkoena, bai emakumezkoena, asteartean Federazioak iragarri duenez. Helburu horrekin, Kirol Kontseilu Gorenera jo du, eta ekimenari buruzko informazioa helarazi dio Espainiako Futbol Federazioari.
Prentsa ohar bidez adierazi duenez, “Federazioak bultzatu nahi duen eredu juridikoa Kirolari buruzko abenduaren 30eko 39/2022 Legearen 48.2 artikuluan oinarritzen da. Agindu horrek aurreikusten du autonomia-erkidegoetako kirol-federazioek zuzenean parte hartu ahal izatea nazioartean, dagokion nazioarteko federazioak horretarako aukera ematen duenean eta beren autonomia-erkidegoan historian eta gizartean errotuta dauden kirol-modalitateak edo -espezialitateak direnean”.
“EFF-FVFren ustez”, jarraitzen du prentsa oharrak, “euskal futbolak ibilbide historikoa eta ezarpen soziala biltzen ditu, eskaera hori justifikatzen dutenak. Eskaera oinarritzeko, federazioak dokumentu historiko eta sozialak aurkeztuko ditu, futbolaren errotzea, kluben zeregina, selekzioen ibilbidea eta haien dimentsio sozial eta instituzionala dokumentatzeko”.
“Prozesua berraktibatzeak jarraipena ematen dio Federazioaren Batzar Nagusiak 2018ko abenduaren 12an hartutako erabakiari. Erabaki horrek euskal futbolak bere selekzioen nazioarteko ofizialtasuna lortzeko eta FIFAn eta UEFAn zuzenean sartzea eskatzeko borondatea adierazi zuen”, zehaztu du EFF-FVFk.
Era berean, Federazioak gogora ekarri duenez, “Eusko Jaurlaritzak berak, 2024-2028 legegintzaldirako gobernu-programan, 57. konpromisoan, nazioko selekzioen nazioartekotzearen gainean (1. ekimena), jasota du nazioarteko txapelketa ofizialetan parte hartzeko beren selekzioen ofizialtasunean aurrera egitea erabakitzen duten euskal kirol-selekzioei laguntzea, Espainiako Gobernuarekin lortutako akordioaren esparrua kontuan hartuta". Euskadiko Futbol Federazioak elkarrizketarako eta negoziaziorako bide baten aldeko apustua egin du CSDrekin, RFEFrekin eta inplikatutako gainerako erakundeekin, ordenamendu juridikoarekin eta futbolaren nazioarteko araudiarekin modu bateragarrian aurrera egitea ahalbidetuko duten akordioak aztertzeko, kirolarien eta euskal futboleko estamentuen borondatea errespetatuz”, amaitu du EFF-FVFk.