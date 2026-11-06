Alavesek berdindu egin du Sevillarekin, txinpartarik eta golik gabeko partidan (0-0)
Erasoan energia falta izan zaie babazorroei, eta zortzigarren partida irabazi gabe dute, Sivera izan delarik partidako jokalari aipagarriena.
Alavesek hutsean berdindu du Sevillaren aurka ostiral honetan, Sanchez-Pizjuanen jokatu den EA Sports Ligako 12. jardunaldiko partidan. Babazorroei energia falta izan zaie erasoan, eta zortzigarren partida batu dute irabazi gabe Sivera jokalari aipagarriena izan den neurketan.
Babazorroek indartsu hasi dute norgehiagoka, eta hirugarren minuturako lehen aukera argia izan dute markagailua irekitzeko, baina Yusiren burukada kanpora joan da.
Euskal taldea ondo kokatuta egon da zelaian eta aurkariaren area bilatu du, baina, egia esan, kosta egin zaie. Ideiak falta izan dira azken metroetan, eta ez dio minik eman Sevillari.
Etxekoen aldetik izan den arrisku-aukera bakarra falta baten ondorioz etorri da, baina lehen ordu erdian ez da inolako jaurtiketarik ikusi atera.
Une horretan, Angel Perezek Correia lurrera bota du area barruan eta epaileak penalti polemikoa adierazi du Sevillaren alde. Vargasek jaurti du, baina Siverak bere asmoak asmatu ditu eta jaurtiketa gelditu du.
Abaguneak falta izan diren lehen zati parekatuan aipatzeko izan den jokaldi bakarra izan da.
Aldageletatik bueltan, Sevillak protagonismoa irabazi du, eta Siverak eskularruak atera behar izan ditu Iglesiasen burukada ateratzeko.
Gidoia ez zen batere ona Alavesentzat, eta Quique Sanchez Floresek egin ditu lehen aldaketak, Rebbach eta Protesoni sartuz Guevara eta Angel Perezen ordez.
Sevillak markagailua ireki ahal izan du Iglesiasen urruneko jaurtiketa batekin, eta Sivera gainditu du, baina Pablo Ibañez atzean zegoen baloia lerro beretik ateratzeko.
Aldaratzez betetako jokaldi batean, Protesoni gola sartzetik gertu egon da botaren muturra sartuz, baina jaurtiketak ezkerretik desbideratu du.
Azken minutuetan Sevilla izan da garaipena gehien bilatu duena, eta Alaves, berriz, baloi luzeekin aurkariaren areara iristen saiatu da. Baina bakar bat ere ez da fin ibili eta azkenean, golik gabe, puntuak banatu dira.