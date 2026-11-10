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Mariano Díaz: “Estoy muy contento por la victoria, el doblete y la asistencia"
El delantero del Alavés, Mariano Díaz, se ha mostrado satisfecho tras la victoria por goleada (1-6) de su equipo frente a Anaitasuna en Azkoitia, que le ha dado el pase al conjunto vitoriano para la siguiente ronda de la Copa del Rey.
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