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Mariano Díaz: “Estoy muy contento por la victoria, el doblete y la asistencia"

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Mariano-Diaz-Alaves-Copa-Anaitasuna-Azkoitia
18:00 - 20:00
El delantero del Alavés, Mariano Díaz, en Azkoitia. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Mariano Diazen adierazpenak Anaitasuna-Alaves (1-6) Errege Kopako kanporaketaren ostean
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El delantero del Alavés, Mariano Díaz, se ha mostrado satisfecho tras la victoria por goleada (1-6) de su equipo frente a Anaitasuna en Azkoitia, que le ha dado el pase al conjunto vitoriano para la siguiente ronda de la Copa del Rey.

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