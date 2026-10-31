Alavesek Halloweengo amesgaiztoa izan du Camp Noun (6-1)
Babazorroak ez dira aurpegia emateko gai izan zapalgailua izan den talde baten aurka, eta zazpi jardunaldi daramatzate irabazi gabe.
Alavesek jipoia jaso du Bartzelonaren aurka (6-1) larunbat honetan, Camp Noun jokatu den EA Sports Ligako 11. jardunaldiko partidan. Babazorroak ez dira aurpegia emateko gai izan zapalgailua izan den talde baten aurka, eta zazpi jardunaldi daramatzate irabazi gabe.
Quique Sanchez Floresek berritasunak sartu ditu hamaikakoan, eta partida talde katalanaren jokoa eta baloiaren ohiko kontrola saihesteko moduan planteatu nahi izan du, denak blokean presionatuz eta tarterik utzi gabe.
Hala ere, laster planak aldatu behar izan ditu; izan ere, 8. minuturako etxekoak aurreratu egin dira Raphinharen golari esker. Pedrik pase sakon bikaina eman dio Fermini, eta honek Barçako aurrelariari eman dio, sarera bultza besterik egin ez zezan.
Babazorroek azkar erantzun dute, eta kontraeraso azkar batean Rebbachek berdinketa lortu ahal izan du penalti puntura egindako erdiraketa bat jaso duenean, baina bere jaurtiketa gora joan da. Hidalgo izan da hurrena zortea probatzen, eskuinkada batekin, baina hain angelu gutxirekin zaila zen saria lortzea.
Bestalde, Bartzelonak erasoan jarraitu du eta Sivera adi-adi egon da bere lurraldetik atera eta buruz kontraeraso arriskutsu bat mozteko.
Alaves partidari erritmoa hartzen ari zenean, beste kolpe batek hodeietatik jaitsi du. Ferminek beste pase sakon bat jaso du areara, baina, oraingoan, atera jaurti du, Sivera ezustean harrapatuz.
Talde katalana gora etorri da eta euskaldunari defentsako papera hartzea egokitu zaio. Raphinhak aukera argia huts egin du ate aurrean eta Siverak gelditu bikaina egin dio Lamine Yamali.
Atsedenaldira joan aurretik, Raphinhak 3-0ekoa sartu du Alavesek baloi irteeran egindako akatsa aprobetxatuz, atezainaren aurrean bakarrik geratu denean, eta Lamine Yamalek laugarren gola sartu du gero, partida erabakita uzteko.
Amesgaiztoak aldageletatik bueltan jarraitu du. Quique Sanchez Floresek Toni Martinez, Ibañez eta Mañas sartu ditu Denis Suarez, Rebbach eta Benavidezen ordez, baina Alavesek ez du tekla aurkitu. Gasteizko taldea bere zelaian itxita egon da, eta, beste eraso batzuen ostean, Lamine Yamalek atea aurkitu du berriro, baloia Siveraren gainetik sakatuz eta bosgarrena sartuz.
Alavesek ez zuen batere ondo funtzionatzen Barça geldiezin baten aurka. Babazorroei asko kostatu zaie aurkariaren areara iristea, eta egin duenean ez du minik egin. Aitzitik, aurkariak ez du errukirik izan eta Gordonek 6-0ekoa sartu du.
Alavesek ezer gutxi egin ahal izan du. Hala ere, Marianok, zelaian denbora gutxi zeramanak, ihes egin du bere defendatzailearengandik harrotasunaren gola sartzeko jaurtiketa gurutzatu batekin.