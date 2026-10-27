Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Sanchez Flores: “Nagusitasunez ekin behar diogu partidari”
Alavesek Errege Kopako lehen kanporaketa jokatuko du, Anaitasunaren aurka.
Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzaileak babazorroek Anaitasunaren aurka jokatuko duten Errege Kopako partidari buruz hitz egin du prentsaurrekoan.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Alaves azken unean erori da Riazorren (2-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Mañas: “Denbora gehiagorekin, garaipena lortuko genuen"
ZUZENEAN
Duela min.
Mañasek puntu bat lortu du Alavesentzat Malagaren aurka (1-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Sanchez Flores: “Joera aldatzeko beharra dugu; iraganeko akatsak ekarri ditugu”
ZUZENEAN
Duela min.
Quique Sanchez Flores: “Jokaldi batzuetan dugun irmotasun falta aztertu behar dugu"
ZUZENEAN
Duela min.
Alavesek garesti ordaindu ditu Celtaren aurka egindako akatsak (2-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Alavesek bana berdindu du Sevillaren aurka Mendizorrotzan (1-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Quique Sanchez Flores, Celtaren aurkako partidaren atarian: “Zazpigarren gaude, eman diezaiogun garrantzia daukagunari"
ZUZENEAN
Duela min.
Jonny Otto, Celta-Alaves partidaz: “Ez dugu irabazteko beharra, baina bai konbentzimendua”
Gehiago ikusi