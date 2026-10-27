Errege Kopa
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Sanchez Flores: “Nagusitasunez ekin behar diogu partidari”

Alavesek Errege Kopako lehen kanporaketa jokatuko du, Anaitasunaren aurka.

Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés

Quique Sanchez Flores, prentsaurrekoan

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Azken eguneratzea

Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzaileak babazorroek Anaitasunaren aurka jokatuko duten Errege Kopako partidari buruz hitz egin du prentsaurrekoan. 

Quique Sánchez Flores Alaves Futboleko beste lehiaketa batzuk

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