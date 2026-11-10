ASOBAL Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

EITBk Bidasoa Irunek 2026-2027ko ASOBAL Ligan jokatuko dituen hainbat partida emango ditu

Aurrenekoa azaroaren 21ean jokatuko duten Bidasoa Irun vs Bartzelona neurketa izango da. Horrez gain, beste partida hauek ere izango dira ikusgai: Bidasoa vs Granollers, Bidasoa vs Torrelavega eta Bidasoa vs Logroño.

Bidasoa EITB euskaraz
Irudia: EITB.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

EITBk, ETBren eta kirolakeitb.eus-en bidez, 2026-2027 denboraldiko NEXUS ENERGIA ASOBAL Ligako hainbat partida emango ditu zuzenean; horietan guztietan, IRUDEK Bidasoa Irun izango da protagonista. Aurrenekoa azaroaren 21ean jokatuko duten Bidasoa Irun vs Bartzelona neurketa izango da. Horrez gain, beste partida hauek ere izango dira ikusgai: Bidasoa vs Granollers, Bidasoa vs Torrelavega eta Bidasoa vs Logroño.

2026-2027 denboraldiko ASOBAL Ligan, EITBk partida hauek emango ditu:

  • Azaroak 21 (20:00): IRUDEK Bidasoa Irun vs Bartzelona (10. jardunaldia).
  • Abenduak 12: IRUDEK Bidasoa Irun vs Fraikin BM. Granollers (13. jardunaldia).
  • Maiatzak 1: IRUDEK Bidasoa Irun vs Bathco BM. Torrelavega (26. jardunaldia).
  • Maiatzak 22: IRUDEK Bidasoa Irun vs Dicorpebal Logroño La Rioja (27. jardunaldia).
Eskubaloia ASOBAL Liga Bidasoa Irun

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X