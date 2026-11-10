Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
EITBk Bidasoa Irunek 2026-2027ko ASOBAL Ligan jokatuko dituen hainbat partida emango ditu
Aurrenekoa azaroaren 21ean jokatuko duten Bidasoa Irun vs Bartzelona neurketa izango da. Horrez gain, beste partida hauek ere izango dira ikusgai: Bidasoa vs Granollers, Bidasoa vs Torrelavega eta Bidasoa vs Logroño.
EITBk, ETBren eta kirolakeitb.eus-en bidez, 2026-2027 denboraldiko NEXUS ENERGIA ASOBAL Ligako hainbat partida emango ditu zuzenean; horietan guztietan, IRUDEK Bidasoa Irun izango da protagonista. Aurrenekoa azaroaren 21ean jokatuko duten Bidasoa Irun vs Bartzelona neurketa izango da. Horrez gain, beste partida hauek ere izango dira ikusgai: Bidasoa vs Granollers, Bidasoa vs Torrelavega eta Bidasoa vs Logroño.
2026-2027 denboraldiko ASOBAL Ligan, EITBk partida hauek emango ditu:
- Azaroak 21 (20:00): IRUDEK Bidasoa Irun vs Bartzelona (10. jardunaldia).
- Abenduak 12: IRUDEK Bidasoa Irun vs Fraikin BM. Granollers (13. jardunaldia).
- Maiatzak 1: IRUDEK Bidasoa Irun vs Bathco BM. Torrelavega (26. jardunaldia).
- Maiatzak 22: IRUDEK Bidasoa Irun vs Dicorpebal Logroño La Rioja (27. jardunaldia).
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Bidasoak Limogesen aurka galdu eta Europan bizirik jarraitzea zail du (32-28)
ZUZENEAN
Duela min.
Bidasoak estropezu egin du Madeiran (40-32)
ZUZENEAN
Duela min.
Esteban Salinasek Bidasoa garaipenera eraman du Hfanarfjordur talde islandiarraren aurrean (39-37)
ZUZENEAN
Duela min.
Bidasoa Irunek ondo ekin nahi dio EHF Europa Ligari, Islandiako Hafnarfjordur taldearen aurka
ZUZENEAN
Duela min.
Gorka Nieto: “Oso gogotsu gaude, sari bat da”
ZUZENEAN
Duela min.
Alex Raix, Bidasoa Irungo jokalariak, belauneko lesio larri bat sufritu du
ZUZENEAN
Duela min.
Jon Ander Iribar Bidasoa Irunera itzuli da
ZUZENEAN
Duela min.
Portok ez dio aukerarik eman Bidasoa Iruni kontsolazio finalean (32-25)
ZUZENEAN
Duela min.
Bidasoa Irunek ezin izan du garaipena eskuratu Sporting Portugalen aurka (29-31)
Gehiago ikusi