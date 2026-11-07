Sevilla vs Alaves (0-0)
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Pablo Ibañez: “Puntu honek askorako balioko digu"

Iragarkia
Pablo Ibáñez jugador Alavés
18:00 - 20:00
Pablo Ibañez, Alaveseko jokalaria. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek hutsean berdindu du Sevillaren aurka ostiral honetan Sanchez-Pizjuanen jokatu den EA Sports Ligako 12. jardunaldiko partida. 

Erasoan oldarkortasuna falta izan zaie babazorroei, eta zortzi partida daramatzate jada garaipenik lortu gabe. Sivera izan da jokalari aipagarriena, penalti bat gelditu baitu.

Alavesek berdindu egin du Sevillarekin, txinpartarik eta golik gabeko partidan (0-0)
Futbola Alaves EA Sports Liga

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