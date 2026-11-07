Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Pablo Ibañez: “Puntu honek askorako balioko digu"
Alavesek hutsean berdindu du Sevillaren aurka ostiral honetan Sanchez-Pizjuanen jokatu den EA Sports Ligako 12. jardunaldiko partida.
Erasoan oldarkortasuna falta izan zaie babazorroei, eta zortzi partida daramatzate jada garaipenik lortu gabe. Sivera izan da jokalari aipagarriena, penalti bat gelditu baitu.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Alavesek berdindu egin du Sevillarekin, txinpartarik eta golik gabeko partidan (0-0)
ZUZENEAN
Duela min.
Sanchez Flores: “Fede ekintzak egin behar ditugu eta talde honek dituen alde onak non dauden bilatu”
ZUZENEAN
Duela min.
Tenaglia: “Oso irudi txarra eman dugu"
ZUZENEAN
Duela min.
Alavesek Halloweengo amesgaiztoa izan du Camp Noun (6-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Sanchez Flores, Bartzelonaren aurkako partidaz: “Asko eskatuko digun partida izango da”
ZUZENEAN
Duela min.
Sanchez Flores: “Nagusitasunez ekin behar diogu partidari”
ZUZENEAN
Duela min.
Alaves azken unean erori da Riazorren (2-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Mañas: “Denbora gehiagorekin, garaipena lortuko genuen"
ZUZENEAN
Duela min.
Mañasek puntu bat lortu du Alavesentzat Malagaren aurka (1-1)
Gehiago ikusi