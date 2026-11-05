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Sanchez Flores: “Fede ekintzak egin behar ditugu eta talde honek dituen alde onak non dauden bilatu”
Alavesek Sevillaren aurka jokatuko du ostiralean, azaroak 6. Quique Sanchez Floresek azaldu duenaren arabera, "jokalarien morala berreskuratzea" da gehien kezkatzen duena, "oso partida zaila" izango dela uste baitute.
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