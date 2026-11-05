SEVILLA - ALAVES
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Sanchez Flores: “Fede ekintzak egin behar ditugu eta talde honek dituen alde onak non dauden bilatu”

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek Sevillaren aurka jokatuko du ostiralean, azaroak 6. Quique Sanchez Floresek azaldu duenaren arabera, "jokalarien morala berreskuratzea" da gehien kezkatzen duena, "oso partida zaila" izango dela uste baitute.

Futbola Quique Sánchez Flores EA Sports Liga Alaves

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