Alavesek aurrera egin du Kopan, Anaitasuna ausarta Azkoitian jipoituta (1-6)
Lehen zati lehiatuan etxeko taldea aldea murrizteko gai izan da atsedenaldira iritsi aurretik (1-2), baina Quique Sanchez Floresen taldeak eraginkortasun handiarekin partida erabakita utzi du bigarrenaren hasieran.
Alavesek Anaitasuna jipoitu du gaur arratsaldean Azkoitiko Txerloia futbol-zelaian jokatutako partidan (1-6). Horrela, talde babazorroak Errege Kopako hurrengo kanporaketarako txartela lortu du. Lehen zati lehiatuan etxeko taldea aldea murrizteko gai izan da atsedenaldira iritsi aurretik (1-2), baina Quique Sanchez Floresen taldeak eraginkortasun handiarekin partida erabakita utzi du bigarrenaren hasieran.
Lehen zati lehiatua
Bi taldeen arteko bost mailen aldea ia ez da nabaritu norgehiagokaren hasieran. Anaitasuna ez da atzean sartu eta baloia behin baino gehiagotan jokatuta ateratzen saiatu da. Alavesen lehen abisua Mariano Diazek eman du, area barrutik egindako jaurtiketa sare hegalera joan da, eta etxekoen aldetik, Juaristik areaz kanpo egindako beste jaurtiketa gogor batekin arriskua sortu du.
Miguel Rodriguezek Alaves aurretik jarri ahal izan du 16. minutuan, baina bere jaurtiketa gurutzatua kanpora joan da. Partidako lehen gola 27. minutuan iritsi da, Jonny Ottoren zartako batekin. Alain Sudupe atezainak ez du asmatu baloia aldentzen. Hegaleko galiziarraren jaurtiketa gogorrak Anaitasunako atezainaren eskuak tolestu ditu.
Gipuzkoarrei lehen kolpea eman ostean, Sanchez Floresen taldeak beste arrisku egoera pare bat sortu ditu geldikako jokalditan, pare bat kornerretan, hain zuzen ere. 33. minutuan, Aramendik txartel horia ikusi du Xanet Olaizi egindako faltagatik. Handik gutxira, 36. minutuan, Mariano Diazek babazorroen abantaila areagotu du Ottoren pase sakon bikain bat aprobetxatuta. Dominikarrak Alain gainditu du lehen zutoinera egindako jaurtiketa indartsu batekin.
Baina etxekoek ez dute etsi bigarren gola jaso ostean, eta aldea murriztu dute atsedenaldia baino lehen jokaldi ikusgarri batekin. Juaristik egin du etxekoen gola, hegaletik jasotako pase bikaina baliatuta.
Alavesek partida erabaki du bigarren zatian
Aldageletatik bueltan, lehen minutuetako borrokaren ondoren, arabarrek berriro aldea handitu dute. 55. minutuan, Novoak sakonean baloi bikaina jarri dio Aleñari, eta hark erdiraketa ezin hobea Miguel Rodriguezen erremate zehatzerako. Ia ondorengo jokaldian Mariano Diazek Alavesen laugarrena egin du babazorroen beste jokaldi on batean, neurketa eta kanporaketa guztiz erabakita utziz.
Bigarren zatian zelairatu den Aitor Mañasek Alavesen bosgarren eta seigarren golak sartu ditu; aurrenekoa bakarkako jokaldi bikain batean, eta bigarrena pase on bat baliatuta. Azken minutuetan bi taldeetako jarraitzaileek Aitor Zabaletaren izena oihukatu dute, 1998an Atletico Madrilen ultrek hil zuten Realeko zalea gogora ekartzeko.