Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Sanchez Flores, Bartzelonaren aurkako partidaz: “Asko eskatuko digun partida izango da”
Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzailea Bartzelonaren aurkako Ligako neurketari buruz aritu da prentsaurrekoan. Partida zaila izango dela, baina Alavesek aukerak izatea espero duela esan du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Sanchez Flores: “Nagusitasunez ekin behar diogu partidari”
ZUZENEAN
Duela min.
Alaves azken unean erori da Riazorren (2-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Mañas: “Denbora gehiagorekin, garaipena lortuko genuen"
ZUZENEAN
Duela min.
Mañasek puntu bat lortu du Alavesentzat Malagaren aurka (1-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Sanchez Flores: “Joera aldatzeko beharra dugu; iraganeko akatsak ekarri ditugu”
ZUZENEAN
Duela min.
Quique Sanchez Flores: “Jokaldi batzuetan dugun irmotasun falta aztertu behar dugu"
ZUZENEAN
Duela min.
Alavesek garesti ordaindu ditu Celtaren aurka egindako akatsak (2-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Alavesek bana berdindu du Sevillaren aurka Mendizorrotzan (1-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Quique Sanchez Flores, Celtaren aurkako partidaren atarian: “Zazpigarren gaude, eman diezaiogun garrantzia daukagunari"
Gehiago ikusi