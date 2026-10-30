Bartzelona vs Alaves

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Sanchez Flores, Bartzelonaren aurkako partidaz: “Asko eskatuko digun partida izango da”

Iragarkia
Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzailea
18:00 - 20:00

Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzailea

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Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzailea Bartzelonaren aurkako Ligako neurketari buruz aritu da prentsaurrekoan. Partida zaila izango dela, baina Alavesek aukerak izatea espero duela esan du.

Quique Sánchez Flores Alaves EA Sports Liga

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