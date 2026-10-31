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Tenaglia: “Oso irudi txarra eman dugu"
Alaveseko jokalariak Bartzelonaren aurka jasotako porrotari buruz hitz egin du (6-1) Camp Noun jokatu den EA Sports Ligako 11. jardunaldiko partidan. Onartu du ez dutela "maila eman", eta taldearen egoera txarrari buelta eman behar diotela.
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